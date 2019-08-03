Глюкоза порассуждала о ненависти после слухов о разводе с мужем

Певица Глюкоза оставила в Instagram душераздирающий пост на тему ненависти. По ее словам, ненависть – это мерзкая гидра, которая делает человека слепым, слабым и отравляет все вокруг. Как считает яркая исполнительница, она каждый день сталкивается с ненавистью, беспардонным вторжением в личную жизнь и прочей грязью, которая льется вокруг.

«Если раньше ощутить прилив этой мерзости было непросто, с появлением социальных сетей ненависть полилась через край. Кто-то таким образом сливает свою боль и злобу на мир, а для кого-то — это работа. Чем выше анонимность и возможность спрятаться за закрытой дверью интернета — тем больше ненависти вокруг», — заметила певица.

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Любопытно, что в конце своего поста она призналась в любви к хейтерам. Исполнительница сказала, что они у нее просто замечательные. Что хотела этим сказать Глюкоза не очень понятно. Возможно так она отреагировала на травлю в Сети, которую ей устроили пользователи.

Напомним, что уже несколько месяцев гуляют слухи, что певица рассталась со своим супругом бизнесменом Александром Чистяковым. Звезда перестала выкладывать совместные снимки с мужчиной. Кроме того, она не носит обручальное кольцо. Сама Глюкоза слухи о личной жизни предпочитает не комментировать. Напомним, что у исполнительницы две дочери от Чистякова.

Ранее Глюкоза часто подчеркивала, что она без ума от своего супруга. При этом она отмечала, что в их совместной жизни были разные моменты. Порой действительно возникало недопонимание и дело шло к разводу. Но в один день они сели с мужем и обо всем договорились. Кстати, Чистякову очень не нравится, что звезда выкладывает в Сеть откровенные фотографии.