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Чехова поздравила десантников архивным снимком в тельняшке с декольте

Ведущая призналась, что чуть не забыла про праздник.

Чехова поздравила десантников архивным снимком в тельняшке с декольте
АНФИСА ЧЕХОВА. ФОТО: INSTAGRAM.COM/ACHEKHOVA/

Не так много звезд решили поздравить российских десантников с днем образования их войск. Среди тех, кто все-таки посвятил свои посты Дню ВДВ оказалась Анфиса Чехова.

«Совсем забыла. Парни, с Днем ВДВ. Пусть ваши навыки никогда вам не пригодятся! Пусть будет Мир! И мирные фонтаны», — пишет звезда под снимком, на котором она запечатлена стоящей в фонтане с флагом ВДВ в руках серых штанах и тельняшке с таким глубоким декольте, что можно разглядеть почти половину груди Чеховой.

На фотографии Анфиса явно немного пышнее, чем выглядит сегодня. Потому поклонники заключили, что снимок был сделан явнее не в этом году, как минимум. Но все равно она – красотка.

«Секретное оружие — Анфиса! Пусть все враги сложат свое оружие, сраженные красотой!», — пишет одна из поклонниц.

«Анфиса, от Вас столько позитива и колоссальной энергетики, это так здорово!» — отмечает фанатка.

Кстати, не так давно ведущая призналась, что не может надеть купальник.

Как вам Чехова в образе десантницы?

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Чехова поздравила десантников архивным снимком в тельняшке с декольте
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