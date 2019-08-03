Дакота прокомментировала слухи о новом романе и удалила пост

Поклонники певицы Риты Дакоты накануне были обрадованы хорошими новостями о своем кумире. Оказывается, Рита закрутила роман с белорусским спортсменом Виталием Гурковым. Когда то молодые люди встречали, но потом расстались. И вот чувства вспыхнули с новой силой.

СМИ писали, что сами влюбленные свои отношения не комментируют. Более того, даже совместных снимков в их Instagram нет. Но 2 августа певица все же решила высказаться на этот счет.

«Торжественно заявляю — если мне будет, что рассказать вам и главное зачем, я непременно это сделаю. Ну… или нет», — заинтриговала фолловеров Дакота.

Но уже буквально через час звезда удалила публикацию. Продолжает хранить молчание и возлюбленный Дакоты.

Напомним, около года назад Рита рассталась со своим мужем Владом Соколовским, от которого родила дочь Мию. Звезда очень тяжело переживала предательство и разрыв. И только оправившись и став сильнее, певица начала новые отношения.

Стоит ли Рите Дакоте молчать в этой ситуации, как вы считает?