Читатели портала Teleprogamma.pro «отдали» «Оскар» Брэду Питту

Еще до выхода новой работы Тарантино на экраны, после которой он, кстати, обещал «завязать» с кино, фильму «Однажды в… Голливуде» пророчили большой успех. Вдь как всегда знаменитый режиссер собрал в команду самых звездных актеров.

События картины развиваются на закате «золотого века» Голливуда, примерно 60 лет назад. А в центре повествования актер Рик Далтон, которого сыграл Брэд Питт, и его дублер Клифф Бут в исполнении Леонардо Ди Каприо. На ближайшей церемонии вручения «Оскара» фильм точно получит несколько номинаций. Претендовать на статуэтку может и звездная парочка актеров. Но кто именно больше достоин награды?

Выяснить это решил портал Teleprogamma.pro, объявив читательское голосование. Промежуточные результаты оказались таковы, что на момент публикации новости Брэд Питт уже оказался недосягаем. За него отдали свои голоса 69 процентов участников опроса, а Лео, соответственно набрал только 31 процент.

больше по теме 55-летний Брэд Питт заново учился водить на съемках фильма Тарантино Голливудский актер продемонстрировал крайне неуверенное владение автомобилем.

Но если вы не согласны с таким раскладом, все еще может измениться. Перейдите по ссылке и проголосуйте. Может быть, ваше мнение станет решающим.