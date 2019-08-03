НОВОСТИ

Читатели портала Teleprogamma.pro «отдали» «Оскар» Брэду Питту

Игра именно этого актера в фильме «Однажды в… Голливуде» заслуживает престижной статуэтки.

Читатели портала Teleprogamma.pro «отдали» «Оскар» Брэду Питту
ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО И БРЭД ПИТТ. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Еще до выхода новой работы Тарантино на экраны, после которой он, кстати, обещал «завязать» с кино, фильму «Однажды в… Голливуде» пророчили большой успех. Вдь как всегда знаменитый режиссер собрал в команду самых звездных актеров.

События картины развиваются на закате «золотого века» Голливуда, примерно 60 лет назад. А в центре повествования актер Рик Далтон, которого сыграл Брэд Питт, и его дублер Клифф Бут в исполнении Леонардо Ди Каприо. На ближайшей церемонии вручения «Оскара» фильм точно получит несколько номинаций. Претендовать на статуэтку может и звездная парочка актеров. Но кто именно больше достоин награды?

Выяснить это решил портал Teleprogamma.pro, объявив читательское голосование. Промежуточные результаты оказались таковы, что на момент публикации новости Брэд Питт уже оказался недосягаем. За него отдали свои голоса 69 процентов участников опроса, а Лео, соответственно набрал только 31 процент.

Но если вы не согласны с таким раскладом, все еще может измениться. Перейдите по ссылке и проголосуйте. Может быть, ваше мнение станет решающим.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Однажды в Голливуде"Брэд ПиттБрэд Питт последние новостиКвентин Тарантинокинопремия "Оскар"новый фильмопрос

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Читатели портала Teleprogamma.pro «отдали» «Оскар» Брэду Питту
Интересно?
Поделись с друзьями: