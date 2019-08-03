Алиса Салтыкова чуть не довела маму до обморока

Дочь Ирины Салтыковой продолжает приковывать к себе внимание. Покоряя шоу-бизнес, Алиса становится все более узнаваемой и популярной, но девушка захотела быть еще ярче и в последние несколько лет украсила свое тело многочисленными татуировками. Мама порывы дочери не ценила с самого начала, а сегодня — смирилась.

Первый рисунок Алиса наколола в 28 лет, довольная результатом он сделала еще несколько татуировок. При этом Салтыкова-младшая утверждает – каждая их них со смыслом. И признается, колоть — весьма чувствительно, особенно на руках.

У мамы же начинающей артистки ни одной татуировки на теле нет, потому с увлечением дочери она смирилась с трудом.

«Смотрю: вроде уже и ничего смотрятся. А раньше было болезненно. Я чуть в обморок не упала, когда впервые увидела. Но нынешнее поколение такое. В наши годы такого не было. Нас так воспитывали, что татуировки делают только те, кто находится в местах не столь отдаленных», — рассказывает певица.

При этом Ирина подчеркивает, дочь позволяет себе рисунки только на спине и руках, больше нигде.

«Понимаете, у каждого своя культура внутри себя. Ей так легче и интереснее, украшая себя», — делится Салтыкова-старшая.

А вот что думает по поводу татуировок дочери ее отец, Виктор Салтыков, неизвестно. И вряд ли ему это интересно. В студии программы «Пусть говорят» Алиса отрезала – «он не знает, кто, а я не знаю, кто он».

Напомним, год назад Алису покусала овчарка. Собака пыталась добраться до лица девушки. Позже Алисе сделали пластическую операцию, благодаря которой внешность девушки стала прежней.

А как вы относитесь к повальной моде на татуировки среди прекрасных дам?