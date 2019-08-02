Звездный стиль

Краски лета: Порошина в лимонном топе позировала в поле с подсолнухами

Многодетная актриса выгодно подчеркнула загар.

Краски лета: Порошина в лимонном топе позировала в поле с подсолнухами
Мария Порошина (Фото: Globallookpress.com)

45-летняя Мария Порошина опубликовала на личной страничке в Instagram свежий кадр из недавней фотосессии. Вслед за певицей Анной Семенович актриса театра и кино выбрала в качестве локации поле с подсолнухами. В кадре экс-возлюбленная Гоши Куценко предстала в лимонном топе и белой юбке. Мария выгодно подчеркнула приобретенный за лето загар, отдав предпочтение трендовому оттенку. Ранее этим секретом с подписчиками делилась Екатерина Шпица. Девушка утверждала, что светло-желтая палитра превосходно оттеняет бронзовый тон кожи.

Ранее в купальнике лимонного оттенка позировала и участница Comedy Woman Надежда Сысоева. К слову, бикини этого же цвета примеряла супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина — певица Валерия.

Мария Порошина одна воспитывает младших детей. Актриса успела разойтись с мужем Ильей Древновым, от которого родила младших дочек: Серафиму, Аграфену и Глафиру. От Гоши Куценко у актрисы есть дочь Полина. Отцом единственного сына многодетной Порошиной стал другой мужчина. Малыш появился на свет в январе.

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звездный стильМария Порошина

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Краски лета: Порошина в лимонном топе позировала в поле с подсолнухами
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