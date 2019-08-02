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Принца Гарри раскритиковали за участие в «слете миллионеров»

Герцог Сассекский принял участие в фестивале Google Camp, который ежегодно проводится для избранных.

Принца Гарри раскритиковали за участие в «слете миллионеров»
Журналист "би-би-си" едко "проехался" по принцу Гарри. Фото: Global Look Press

Принц Гарри стал одним из тех, кто подвергся критике за участие в четырехдневном фестивале, который проводит компания Google для избранных. Это мероприятие получило название «слет миллионеров». В этом году оно было посвящено теме изменения климата.

Порядка 300 гостей прибыли на итальянский остров Сицилия на своих частных джетах и яхтах. После ужина герцог Сассекский выступил с пламенной речью о необходимости защищать окружающую среду.

Однако пользователи Сети не прониклись словами Гарри, указав ему и другим «мажорам» на то, что их слова никак не подкрепляются делом.

В частности, их раскритиковали за то, что они сами загрязняют античный греческий город Селинунт на берегу Сицилии одним лишь тем, что прибыли на остров на всех этих самолетах и катерах.

Журналист канала «Би-би-си» Эндрю Нейл оставил на просторах интернета ироничный пост. «Толпа звезд и богачей приехала в Сицилию на конференцию Google. Они прибыли на 114 джетах и флотилии супер-яхт. Конференция — о глобальном потеплении», — твитнул он.

Критика принца Гарри. Скриншот
Журналист Эндрю Нейл жестко высказался о принце Гарри. Скриншот: twitter.com/afneil

Пост набрал более 42 тысяч отметок «нравится» и «расшарен» более, чем 167 тысяч раз в течении нескольких часов.

Многие с журналистом согласились.

«Это не о глобальном потеплении, а о том, как бы снять новые фильмы и заполучить роли под видом заботы об экологии», — написал один. «Горстка лицемеров. Они никогда не откажутся от своих «игрушек», — резюмировал разгневанный активист.

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Принца Гарри раскритиковали за участие в «слете миллионеров»
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