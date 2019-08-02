В Букингемском дворце открылись три новые вакансии

Елизавета II ищет в Букингемский дворец трех новых сотрудников.

На официальном сайте королевской семьи открыты три новые вакансии: офицер пожарной службы безопасности, ассистент управляющего службы сервиса по обслуживанию посетителей и менеджер по проектам в сфере недвижимости.

Прошедшему собеседование кандидату на должность офицера пожарной службы безопасности обещают зарплату в размере 23 тысяч фунтов стерлингов плюс 15% доплата к пенсии и бонусы.

больше по теме В Букингемском дворце решили усилить охрану после вторжения неизвестного На официальном сайте королевской семьи появилась вакансия «офицер службы безопасности».

Претендент должен обладать хорошими физическими данными и быть готовым работать по сменному графику дежурств. Длительность одной смены составляет 12 часов, включая ночные.

Вторая позиция — ассистент управляющего — предполагает зарплату от 23 до 25 тысяч фунтов стерлингов, в зависимости от опыта работы, профессиональных и коммуникационных навыков кандидата.

Самой «дорогой» является вакансия менеджера по проектам в сфере недвижимости.

Успешному кандидату будут платить от 40 до 50 тысяч фунтов стерлингов в год, но, как отмечается в описании позиции на сайте Royal.uk, он должен уметь «ценить и сохранять прошлое, но в то же время развивать будущее».