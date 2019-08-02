Биограф раскрыла слова Дианы Чарльзу в день их развода

Леди Ди тяжело переживала расставание с мужем во многом и потому, что это произошло и с ее родителями.

Принцесса Диана и принц Чарльз поженились в 1981 году. Многие назвали их венчание свадьбой века. Однако тревожные звоночки, которые совсем не походили на звон свадебных колоколов, звучали еще до свадьбы.

Сам Чарльз был совсем не уверен в этом браке. Он был старше Дианы на десяток лет и признавался, что Диана похожа скорее на старшеклассницу, нежели на супругу будущего короля.

Тем не менее свадьба состоялась и супруги прожили в браке десять лет, пока он полностью не затрещал по швам. Принц Чарльз и Диана решили подать на развод, но это решение далось «народной принцессе» нелегко.

Королевский биограф Ингрид Сьюард в книге «Королева и Ди: нерассказанная история» поведала о сказанных леди Ди словах принцу Чарльзу.

Бывшие супруги покинули здание суда порознь и столкнулись на первом этаже Кенсингтонского дворца. Тогда-то Диана и задала принцу душераздирающий вопрос.

«Почему это должно было случиться именно с нами?» — спросила она с глубокой грустью.

Когда же принцесса получила на руки бумаги о разводе, то она просто не смогла сдержать слез, пишет Express.