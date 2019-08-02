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Меньщиков вызвался тамадой на свадьбу Собчак и Богомолова

Звезда «Дома-2» уверен, что Ксения выбрала в мужья достойного мужчину.

Меньщиков вызвался тамадой на свадьбу Собчак и Богомолова
Ксения Собчак, Степан Меньщиков. Фото: globallookpress.com, @STEPANMEN.

Накануне широкую общественность удивило неожиданное известие о скорой свадьбе Ксении Собчак и ее нового возлюбленного Константина Богомолова. Кто-то пожелал телеведущей счастья в новом браке, кто-то усомнился, что эти отношения продлятся долго, но, кажется, не нашлось тех, кто остался равнодушным к этой новости.

Предстоящее торжество, которое, предположительно, состоится в сентябре, прокомментировал коллега Ксении по шоу «Дом-2» Степан Меньщиков. Бывший участник телепроекта отнесся к мероприятию с большим оптимизмом и вызвался поработать тамадой.

«Если новости про помолвку правдивы, то, Ксения Анатольевна, я готов быть ведущим на вашей свадьбе!» – заявил Степан в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Шоумен отметил, что будет очень рад второму браку Собчак. Ведь если она обратила на мужчину свое благосклонное внимание, значит, человек это достойный.

«Видимо, этот творческий, неординарный мужчина ее зацепил», – считает Меньщиков.

Напомним, Ксения перестала скрывать роман с режиссером после развода с Максимом Виторганом. А недавно телеведущая опубликовала в Instagram снимок, где на ее безымянном пальце красовались кольца, похожие на помолвочные.

Собчак, Богомолов. Фото
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: globallookpress.com
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Меньщиков вызвался тамадой на свадьбу Собчак и Богомолова
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