Еще одна из клана Кеннеди: от передозировки умерла 22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл

Известно, что внучка Роберта Кеннеди страдала не только от зависимости, но и от депрессии.

Дочь Кортни Кеннеди-Хилл была найдена мертвой 1 августа в семейном поместье в штате Массачусетс.

В два часа дня в спасательную службу поступил звонок, который занесли в категорию приоритетных экстренных вызовов. Такие ситуации означают, что нуждающийся в помощи человек нестабилен и ему нужна срочная медицинская помощь.

На место инцидента прибыла карета скорой помощи и экстренная служба спасения. Девушка была госпитализирована в больницу Кейп Код, однако спасти ее не удалось. По одной из популярных версий смерть наследницы связывают с передозировкой запрещенными препаратами.

Семья Роберта Кеннеди опубликовала сообщение, в котором говорится, что их сердца разбиты:

«Мы до глубины души потрясены смертью нашей дорогой Сирши. Ее жизнь была наполнена надеждой, обещанием и любовью. Она с заботой относилась к своим друзьям и семье, особенно к своей матери Кортни, отцу Полу, мачехе Стефани и бабушке Этель».

«Мир сегодня лишился кусочка красоты. Она освещала наши жизни любовью и смехом. Она боролась за свободу прав человека и женщин, работала добровольцем и строила школы в Мексике. Мы будем всегда любить ее и скучать», — заканчивается сообщение.

Сирша также была студенткой Бостонского колледжа, пишет The New York Times.

Напомним, что это не первая трагическая смерть в клане Кеннеди, в связи с чем многие считают, что на семью наложено некое проклятье.

Дед Сирши был застрелен, также как и его брат — президент Джон Кеннеди. Младший сын лидера США и Жаклин Джо разбился в авиакатастрофе.

По той же причине, что и сама Сирша, умер и ее дядя Дэвид Энтони Кеннеди.