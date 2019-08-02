Родственники Фриске погасили долг перед благотворительным фондом

После смерти Жанны Фриске от рака выяснилось, что неиспользованная часть собранных на ее лечение денег исчезла. Свыше 21 миллиона рублей, которые были зачислены на личный банковский счет артистки, «Русфонд» пытался взыскать с ее родственников порядка трех лет. Теперь судебные тяжбы подошли к концу.

Впервые суд удовлетворил требование организации о возврате средств в начале 2017 года, после ряда попыток договориться с семьей Жанны в частном порядке. Но денег у ее родителей не оказалось – мама звезды Ольга Владимировна сняла их со счета. Получить полностью весь долг судебные приставы смогли, только выставив на реализацию наследство, которое оставила Фриске.

В минувшем мае почти восемь миллионов рублей вернулись фонду после частичной продажи загородного дома исполнительницы. Как сообщает «Комсомольская правда», теперь «Русфонду» дошел остаток долга. Вся эта сумма будет потрачена на помощь детям с онкологическими заболеваниями мозга.

Напомним, Жанны Фриске не стало в 2015 году. Певица боролась с неоперабельной опухолью мозга, глиобластомой, но недуг оказался сильнее. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, гражданский супруг артистки Дмитрий Шепелев все это время оставался в крайне натянутых отношениях с родителями певицы и до сих пор ограждает сына Платона от общения с бабушкой и дедушкой.