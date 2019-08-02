НОВОСТИ

«Он ей быстро надоест»: Солнцев предрек расставание Богомолову и Собчак

Звезда «Дома-2» прокомментировал известие о свадьбе пары.

«Он ей быстро надоест»: Солнцев предрек расставание Богомолову и Собчак
Рустам Солнцев о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Фото: globallookpress.com

Мало кто из звездной тусовки знает Ксению Собчак лучше, чем коллектив проекта «Дом-2», ведущей которого она была много лет. Поэтому неудивительно, что звезда телестройки Рустам Солнцев решил высказаться об отношениях Ксении и ее нового возлюбленного Константина Богомолова.

Накануне выяснилось, что пара готовится к свадьбе. Как считает Рустам, у брака Собчак с режиссером нет будущего. Пока союз выгоден Богомолову, мечтавшему попасть в богемное общество и получить известность не только в узких театральных кругах. Особых чувств режиссер к своей пассии не питает, зато любит «хайп», на который «подсел», как на наркотик.

«Я не очень верю в эту любовь… Он ей быстро надоест, потому что любить других Собчак не умеет», – рассказал шоумен порталу Teleprogramma.pro.

Ксения, уверен Солнцев, способна любить только себя. С ее волевым характером ей подошел бы более сильный мужчина, нежели Константин, поэтому звездная пара вскоре расстанется. В этом уверен шоумен.

Напомним, официально Собчак и Богомолов не комментируют сообщения о свадьбе. Предположительно, влюбленные поженятся 13 сентября.

Собчак, Богомолов. Фото
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: globallookpress.com
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Константин БогомоловКсения СобчакКсения Собчак и Константин БогомоловКсения Собчак последние новостиРустам СолнцевСвадьба Собчак и Богомолова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Он ей быстро надоест»: Солнцев предрек расставание Богомолову и Собчак
Интересно?
Поделись с друзьями: