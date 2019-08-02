«Он ей быстро надоест»: Солнцев предрек расставание Богомолову и Собчак

Мало кто из звездной тусовки знает Ксению Собчак лучше, чем коллектив проекта «Дом-2», ведущей которого она была много лет. Поэтому неудивительно, что звезда телестройки Рустам Солнцев решил высказаться об отношениях Ксении и ее нового возлюбленного Константина Богомолова.

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Накануне выяснилось, что пара готовится к свадьбе. Как считает Рустам, у брака Собчак с режиссером нет будущего. Пока союз выгоден Богомолову, мечтавшему попасть в богемное общество и получить известность не только в узких театральных кругах. Особых чувств режиссер к своей пассии не питает, зато любит «хайп», на который «подсел», как на наркотик.

«Я не очень верю в эту любовь… Он ей быстро надоест, потому что любить других Собчак не умеет», – рассказал шоумен порталу Teleprogramma.pro.

Ксения, уверен Солнцев, способна любить только себя. С ее волевым характером ей подошел бы более сильный мужчина, нежели Константин, поэтому звездная пара вскоре расстанется. В этом уверен шоумен.

Напомним, официально Собчак и Богомолов не комментируют сообщения о свадьбе. Предположительно, влюбленные поженятся 13 сентября.