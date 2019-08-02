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Стиль Меган и Кейт станет предметом изучения в университете Глазго

Вуз запускает пятинедельный онлайн-факультатив, где все желающие смогут изучить историю королевской семьи через призму моды.

Стиль Меган и Кейт станет предметом изучения в университете Глазго
Образы Кейт Миддлтон и Меган Маркл станут объектом изучения в вузе. Фото: Global Look Press

Меган Маркл и Кейт Миддлтон уже давно борются за титул иконы стиля, который с переменным успехом переходит то к одной, то к другой. Однако теперь герцогини, пожалуй, могут сложить оружие: они обе станут предметом изучения в одном из британских вузов.

Университет Глазго запускает пятинедельную онлайн-программу совместно с благотворительной организацией «Исторические королевские дворцы», которая следит за сохранностью лондонского Тауэра, Кенстингтонским дворцом, резиденцией в Хэмптоне и так далее.

На занятиях поклонники королевской семьи смогут заглянуть в самые потаенные уголки «гардероба» королевской семьи.

Каждая неделя курса будет посвящена изучению одной династии: от Тюдоров и эпохи королевы Виктории до Виндзоров. На уроках будет анализироваться история королевской семьи через призму моды.

«Историческая королевская мода может быть практической и функциональной. Она также может быть декоративной, фривольной или чем-то средним между этим», — рассказала лектор по истории костюма и текстиля Салли Такетт.

Кроме этого объектом изучения станут и современные представители королевской семьи — Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Лектор провела интересную параллель, отметив, что Меган во время визитов в другие государства в знак уважения всегда надевает одежду дизайнеров этой страны. При этом в других случаях герцогиня отдает предпочтение канадским и американским брендам.

Что же касается герцогини Кембриджской, то тут все несколько иначе.

«Во время правления Виктории, королева отдавала предпочтение британским товаром, чтобы поддержать производителей. Этой же тенденции придерживается и Кейт», — цитирует историка моды Express.

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Стиль Меган и Кейт станет предметом изучения в университете Глазго
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