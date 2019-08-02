Ушла из жизни советская певица Александра Стрельченко

2 августа скончалась народная артистка России Александра Стрельченко. Известной советской певице было 82 года. Трагическую новость опубликовал московский театр «Русская песня».

«Вся жизнь этой талантливой женщины была посвящена музыке. Александра Ильинична, помимо исполнительства, много сил отдавала сохранению и популяризации среди молодежи народной культуры, исконных традиций, завещанных нам предками», — вспоминают Надежда Бабкина и коллектив театра.

Напомним, в начале марта 2019 года медики госпитализировали певицу, которая неожиданно потеряла сознание. За два года до этого она стала регулярно жаловать на боли, перестала узнавать окружающих. Тогда врачи поставили диагноз: нарушение мозгового кровообращения и болезнь Паркинсона. Несколько месяцев подряд женщина находилась под наблюдением докторов, и в итоге на сцену так и не вернулась.

Поводов для ухудшения самочувствия у артистки было немало. В 90-х она вместе с супругом — барабанщиком Владимиром Морозовым — попала в ДТП. После той аварии у женщины начались серьезные проблемы со здоровьем. Еще одной причиной могла стать ссора с ученицей, которой певица завещала дорогую квартиру. Сделка так и не состоялась, а артистка слегла в больницу с инсультом.

Александра Стрельченко была любимой исполнительницей Никиты Хрущева и Леонида Брежнева, ее называли королевой народной песни. Славу женщине принесли композиции «Подари мне платок», «Кудрявая рябина», «Когда б имел златые горы» и другие. Она была замужем дважды, но детей так и не родила. По ее словам, от первого мужа не успела, а от второго — не захотела. Добавим, что за свою жизнь Стрельченко дала множество благотворительных концертов для ветеранов и детей-сирот, была проводником народной культуры в массы и очень гордилась этим.