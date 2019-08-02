Новый флагман Honor 20 Pro – старт продаж в России

На прошлой неделе в Москве состоялась презентация нового флагмана от Honor – Honor 20 Pro, поразившего своим уровнем четкости и яркости фотографий при любом освещении.

Honor предоставляет смартфоны, ориентированные на молодых потребителей. Бренд предлагает широкий ряд продуктов, открывающих для молодых людей широкий спектр возможностей для творчества и самопознания.

Одна из особенностей флагмана Honor 20 Pro, сразу бросающаяся в глаза — это голографический дизайн его корпуса. Технология преломления света Triple 3D Mesh открывает эффектный перелив оттенков. Сканер отпечатков пальцев установлен на кнопке включения. Благодаря своему расположению и максимальной точности сенсора, пользователь спокойно может управлять смартфоном одной рукой.

Главное в этом смартфоне – его камера. Объединяя в себе 4 объектива, она способна на многое. Например, делать высококачественные снимки при любом освещении. Сценарии съемки теперь могут варьироваться как-угодно благодаря модулю Sony IMX586. Один из сенсоров так же подавляет эффект рыбьего глаза, а трехкратный оптический зум позволяет делать снимки с расстояния 4 см. Мельчайшие детали природы не теряются даже на небольшой дистанции. Honor 20 Pro вошел в топ рейтинга DxOMark по качеству фото и видеосъемки.

Встроенная в смартфон оптическая стабилизация делает фото и видео четкими и плавными, даже во время занятий активным спортом. Теперь для того, чтобы запечатлеть момент на ходу, без штатива, или даже спускаясь на лыжах по горному склону, не требуется профессиональная камера – всё в самом смартфоне!

Флагман будет доступен по рекомендованной розничной цене от 34 990 руб. в официальном интернет-магазине бренда и в магазинах партнеров. Продажа смартфона в России стартует 2 августа 2019 года. Впервые в России при покупке смартфона срок гарантии на основное изделие и встроенную батарею составит 2 года.