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У Меган Маркл появится мудрая наставница

Елизавета II нашла человека, который поможет герцогине Сассекской в вопросах подобающего поведения.

У Меган Маркл появится мудрая наставница
Королева нашла человека, который будет руководить Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей и за это время сумели разработать стратегию в области воспитания своих отпрысков. А вот у Меган Маркл и принца Гарри эта «колея» еще не обкатана, и им еще предстоит определиться с тактикой.

К счастью, у них есть мудрая глава семьи — Елизавета II. Королева учла, что Сассексы хотят вести более закрытый образ жизни, нежели герцог и герцогиня Кембриджские, и нашла человека, который придерживается похожей линии поведения.

«Тайным союзником» Меган она попросила стать Софи Уэссекскую. В этом году графиня вместе с мужем Эдвардом — третьим сыном Ее Величества — отметили 20 лет совместной жизни.

Пара воспитывает сына и дочь. Их семейство, пожалуй, является самым «нераскрученным» из всех Виндзоров. Также, как и Гарри с Меган, они отказались давать титулы своим отпрыскам, чтобы их жизнь была как можно более «обычной».

Елизавета II сочла, что Софи и Меган должны найти общий язык из-за схожести во взглядах на вопросы воспитания и опыт младшей невестки гиперактивной Маркл не помешает, пишет Express.

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У Меган Маркл появится мудрая наставница
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