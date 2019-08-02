Елизавета II сделала Меган Маркл суровое внушение

Шумиха вокруг сентябрьского номера Vogue не осталась незамеченной и в Букингемском дворце. Выбор Меган Маркл героинь — женщин передовых взглядов, которые во многих областях стали пионерами, не мог не вызвать озабоченность королевы.

Такая бурная деятельность в социальной сфере может вызвать недовольство британцев и поставить под угрозу институт монархии.

Дело дошло до того, что Елизавете II даже пришлось сделать герцогине Сассекской суровое внушение. Став звездным редактором Vogue, Меган нарушила неприкасаемое правило: королевские особы не могут публично выражать свои предпочтения.

Так как институт монархии держится на деньгах налогоплательщиков, то королевская семья должна соблюдать статус кво. За свою историю монархия уже оказывалась на грани краха.

Последний раз это было в 1930 году, когда король решил поддержать гибельную политику главы кабмина в отношении Гитлера.

Елизавета II настоятельно порекомендовала Меган воздержаться от высказываний на политическую тему, иначе это может негативно сказаться не только на будущем самой Маркл, но и на всех членах королевской семьи, пишет Express.