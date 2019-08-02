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Рубцова объяснила, почему живет с семилетней дочерью в разных городах

По словам актрисы, такое решение они приняли с мужем.

Рубцова объяснила, почему живет с семилетней дочерью в разных городах
Валентина Рубцова живет отдельно от мужа и дочери/globallookpress.com

Актриса и певица Валентина Рубцова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала, почему живет в разных городах со своей семилетней дочерью Софьей. Актриса в силу своей профессии почти все время проводит в Москве, а дочь с мужем поселились в Сочи.

Валентина Рубцова. Фото
Рубцова живет отдельно от дочери/globallookpress.com

«Мы приняли с мужем такое решение. Соня пошла в школу в Сочи. Все-таки там солнце и тепло, ребенку там лучше. Москва в плане экологии неблагоприятный город для проживания при всей моей любви к столице. Кроме того, здесь все время тучи и очень шумно», — заметила актриса.

Как сказала Валентина Рубцова, она очень любит своего ребенка, которая для нее уникальная девочка. Сейчас в основном воспитанием дочери занимается муж звезды. Вспомнила она и о том, как непросто им с супругом далась дочь.

«Врачи мне ставили диагноз бесплодие. Я ходила с супругом в элитную клинику. Там мне и сказали, что если не забеременею в течение нескольких месяцев, то это в будущем будет сделать проблематично. Помню, как с ватными ногами шла до метро. А потом я нашла прекрасного врача-гинеколога в Сочи. Медик посмотрела мои анализы и сказала, что все будет хорошо, надо просто работать. Через два месяца я забеременела. Тогда поняла, что все идет от головы. Люди порой не понимают, что другого человека можно убить одним словом», — заявила Валентина Рубцова.

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беременность и родыБорис КорчевниковВалентина РубцоваПрограмма "Судьба человека"Сочи

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Рубцова объяснила, почему живет с семилетней дочерью в разных городах
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