Рубцова объяснила, почему живет с семилетней дочерью в разных городах

Актриса и певица Валентина Рубцова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала, почему живет в разных городах со своей семилетней дочерью Софьей. Актриса в силу своей профессии почти все время проводит в Москве, а дочь с мужем поселились в Сочи.

«Мы приняли с мужем такое решение. Соня пошла в школу в Сочи. Все-таки там солнце и тепло, ребенку там лучше. Москва в плане экологии неблагоприятный город для проживания при всей моей любви к столице. Кроме того, здесь все время тучи и очень шумно», — заметила актриса.

Как сказала Валентина Рубцова, она очень любит своего ребенка, которая для нее уникальная девочка. Сейчас в основном воспитанием дочери занимается муж звезды. Вспомнила она и о том, как непросто им с супругом далась дочь.

«Врачи мне ставили диагноз бесплодие. Я ходила с супругом в элитную клинику. Там мне и сказали, что если не забеременею в течение нескольких месяцев, то это в будущем будет сделать проблематично. Помню, как с ватными ногами шла до метро. А потом я нашла прекрасного врача-гинеколога в Сочи. Медик посмотрела мои анализы и сказала, что все будет хорошо, надо просто работать. Через два месяца я забеременела. Тогда поняла, что все идет от головы. Люди порой не понимают, что другого человека можно убить одним словом», — заявила Валентина Рубцова.