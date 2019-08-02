У звезды «Дома-2» Руслана Проскурова родилась дочь

Бывший участник «Дома-2» Руслан Проскуров стал отцом во второй раз. Звезда знаменитой телестройки не любит афишировать личную жизнь, поэтому о том, что в его семье вновь случилось пополнение, он рассказал лишь спустя месяц после радостного события.

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Руслан и его жена Оксана назвали малышку Евой. Со старшей дочерью пары Есенией у малышки не большая разница в возрасте, ее сестра родилась весной 2017 года в Италии.

В этой стране Проскуров с семьей жил несколько лет, а затем супруги решили переехать в Великобританию, где у Руслана есть несколько бизнес-проектов. В Лондоне он продолжает заниматься музыкой и уже записал на студии несколько треков.

Напомним, в этом году среди бывших участников «Дома-2» произошел настоящий бэби-бум. Родителями стали сразу несколько звезд телестройки. Так, у Ольги и Ильи Гажиенко на свет появился второй ребенок, которого было решено назвать Львом. По словам Ольги, это имя выбрал для братика их старший сын Кирилл.

Пополнение в семье случилось и у Екатерины Колесниченко. Роды у девушки прошли достаточно тяжело, однако она призналась, что рождение сына Саввы стало самым ярким и запоминающимся событием в ее жизни, несмотря на пережитую боль.

По материалу издания «СтарХит».