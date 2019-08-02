Андрей Григорьев-Аполлонов познакомил Рубцову с будущим мужем

Актриса Валентина Рубцова, которая стала широко известна после съемок в сериалах «Универ» и «СашаТаня», в студии программы «Судьба человека» рассказала о знакомстве со своим супругом. Мужчину зовут Артур. По словам звезды, с будущим мужем ее познакомил солист группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Аполлонов.

«Они оба родом из Сочи. И Андрей, и мой муж Артур. Однажды я пошла на премьеру картины «Мы из ада». Так получилось, что около меня оказалось свободное место. В тот день Григорьев-Аполлонов представил мне Артура. Я, конечно, о нем тут же забыла. И вдруг раздается звонок. Артур напомнил о себе и сказал, что ему не нашлось места в кинотеатре. Единственное место в зале по какому-то странному стечению обстоятельств оказалось около меня», — рассказала актриса.

Рубцова с будущим мужем мило пообщались, обменялись телефонам и расстались после сеанса. «Через какое-то время группа «Девочки», в которой я тогда выступала, поехала на гастроли в Сочи. И вдруг продюсер нашего коллектива Игорь Матвиенко позвал нас вечером к бильярдную. А там он как раз играл с Артуром. В тот вечер после разговора с ним я поняла, что это мужчина моей мечты, крепость пала. С того дня мы вместе», — вспомнила Валентина Рубцова.

Как сказала звезда, ее муж – лучший мужчина на земле и во всей Вселенной. Вместе они уже на протяжении семнадцати лет. «Все лучшие качества в мужчине на земле собраны в моем супруге. Я еще в 25 лет поняла, что хочу детей только от него. Он у меня занимается компьютерными технологиями. Он спокойно относится к моей профессии, попсовой и актерской славе», — заявила звезда.