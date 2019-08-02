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«В жизни такая худенькая»: Никифорова заговорила о стройности 

Партнерша Али Эрсана Дуру по сериалу «Султан моего сердца» вспомнила, как избавилась от лишнего веса после родов.

«В жизни такая худенькая»: Никифорова заговорила о стройности 
Александра Никифорова (Фото: Instagram.com/alexandra_nikiforova_official)

26-летняя Александра Никифорова, которую поклонники помнят по роли в русско-турецком сериале «Султан моего сердца», одна воспитывает четырехлетнюю дочку Анну. Отцом малышки стал режиссер Евгений Семенов. В недавнем интервью партнерша Али Эрсана Дуру призналась, что ее сердце свободно. При этом актриса надеется встретить подходящего мужчину, который сможет принять ее ребенка, став для них с маленькой Анечкой надежной опорой.

По словам Александры, она родила дочь, когда ей исполнилось 22 года — ровно столько же было ее маме и бабушке, когда они обзавелись детьми. Рассказала Никифорова и о том, как смогла сбросить набранные за время беременности килограммы. Актриса не скрывает: она нисколько не комплексовала из-за округлившихся форм.

Александра Никифорова с дочкой Анной (Фото: Instagram.com/alexandra_nikiforova_official)

Партнерша Али Эрсана Дуру без особого труда смогла похудеть благодаря грудному вскармливанию.

«Малышка довольно быстро все лишнее слопала с моим молочком. А сейчас, когда меня узнают на улице, я часто слышу: «Ой, а в жизни вы такая худенькая». Все знают, что камера визуально прибавляет до восьми килограммов», — уточнила актриса.

Ранее Александра Никифорова призналась, что чаще всего подписчики спрашивают ее о возможном романе с Али Эрсаном Дуру. Однако сама актриса утверждает, что с партнером по сериалу «Султан моего сердца» ее связывают исключительно дружеские отношения.

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Александра НикифороваАли Эрсан Дурусериал Султан моего сердца

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«В жизни такая худенькая»: Никифорова заговорила о стройности 
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