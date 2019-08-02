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Клару Новикову удивило, как быстро растут дети Пугачевой и Галкина

Артистка повидалась со звездным семейством в Юрмале.

Клару Новикову удивило, как быстро растут дети Пугачевой и Галкина
Клара Новикова, Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: globallookpress.com

Как и многие другие российские звезды, Клара Новикова недавно побывала в Юрмале на фестивале Лаймы Вайкуле. Там артистка повидалась с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным, которые приехали в латвийский город вместе с детьми.

О звездной семье у юмористки сложилось самое хорошее впечатление. По словам Новиковой, Лиза и Гарри просто обожают отца, все время находятся рядом с ним.

«Постоянно щебечут: «Папа, папа!» Это, конечно, большое счастье», – говорит Клара Борисовна.

Артистка отметила, что на наследников Аллы и Максима, да и на них самих приятно даже просто смотреть. Примадонна по-настоящему расцвела с молодым супругом, а дети быстро растут и сильно изменились за последнее время.

«Лиза просто красотка, Гарик повыше стал», – удивляется Новикова в интервью «Собеседнику».

Напомним, большая и дружная семья есть и у самой эстрадной юмористки. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, старший внук 72-летней знаменитости сейчас занимается учебой, она даже уступила молодому человеку свою элитную квартиру в центре столицы, чтобы ему было удобнее добираться до института.

Ранее ходили слухи, что Клару Новикову родственники попросту заставили переехать в Серебряный бор. Но она опровергла эти домыслы, заявив, что вскоре обязательно вернется домой, в центр Москвы.

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Алла ПугачеваГарри ГалкинКлара НовиковаЛиза ГалкинаМаксим ГалкинМаксим Галкин последние новости

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Клару Новикову удивило, как быстро растут дети Пугачевой и Галкина
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