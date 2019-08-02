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Врачи Алибасова могут пострадать, если вскроется обман с отравлением

Законом предусмотрена ответственность за использование «липовых» медицинских документов.

Врачи Алибасова могут пострадать, если вскроется обман с отравлением
Бари Алибасова подозревают в инсценировке отравления. Фото: globallookpress.com

В историю с отравлением Бари Алибасова жидкостью для прочистки труб общественность верит все меньше. Многие продолжают искренне переживать за здоровье продюсера, но в его адрес все чаще звучат обвинения в инсценировке несчастья.

Бари Каримович продолжает настаивать, что говорит правду о своей болезни. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, представители артиста неоднократно публиковали снимки медицинских бумаг с диагнозом Алибасова и результатами обследования его обожженного «Кротом» пищевода. Однако недавно была обнародована переписка помощника продюсера с врачом, из которой следовало, что лечили звезду от алкоголизма.

В случае, если Алибасов все-таки обманывает публику, занимавшиеся его здоровьем медики могут пострадать. Создатель «На-На», конечно, выйдет сухим из воды, а вот докторам будет грозить наказание за подлог документов.

Эту непростую ситуацию сайту «Дни.ру» прокомментировал юрист. Оказывается, в законодательстве предусмотрена ответственность в виде четырех лет лишения свободы, если «липовые» медицинские справки использовались в мошеннических целях.

«При установлении статуса документа как официального и при наличии корыстной или иной личной заинтересованности», – пояснил эксперт.

В ином случае врачам могут присудить полгода ареста, обязательные или исправительные работы.

Бари Алибасов с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Фото: globallookpress.com
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Врачи Алибасова могут пострадать, если вскроется обман с отравлением
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