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Андрей Гайдулян рассказал о своей борьбе с раком

В 2015 году актеру был поставлен страшный диагноз лимфома Ходжкина.

Андрей Гайдулян рассказал о своей борьбе с раком
Андрей Гайдулян смог победить рак/globallookpress.com

Актер Андрей Гайдулян, который пришел на программу «Судьба человека», где главной героиней стала его подруга по съемочной площадке Валентина Рубцова, рассказал о своей борьбе с раком. Неутешительный диагноз прозвучал для него в 2015 году – лимфома Ходжкина.

Валентина Рубцова. Фото
Рубцова очень переживала за Гайдуляна/globallookpress.com

«Я закрыл для себя все средства массовой информации. В те годы про меня что только не писали. Позже увидел все эти статьи и пришел в ужас. В те непростые годы я нашел отдушину в храме, в своем внутреннем мире. Благодаря этому и победил страшную болезнь. Валя была все это время рядом со мной. Она тот человек, который придет на помощь по первому звонку. Думаю, что в то время она переживала больше, чем я», — заметил актер.

Между тем Валентина Рубцова, когда стала вспоминать болезнь Гайдуляна, не смогла сдержать слез. «Я не понимала, почему это случилось с человеком, который вел здоровый образ жизни. Но я с первого дня его борьбы за жизнь знала, что все будет хорошо. Я знаю, что пройти через такое испытание было для него непросто, но он справился», — заявила актриса, которая долгие годы была партнершей Гайдуляна по сериалу «СашаТаня».

По словам Гайдуляна, когда ему стало лучше, то они встретились с Рубцовой на съемочной площадке. «Она меня крепко обняла и заревела. Я успокоил ее, и мы пошли сниматься в рекламном ролике», — вспомнил актер.

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Андрей ГайдулянБорис КорчевниковВалентина РубцоваПрограмма "Судьба человека"

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Андрей Гайдулян рассказал о своей борьбе с раком
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