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Валентина Рубцова прокомментировала слухи о романе с Андреем Гайдуляном

Актеры вместе на протяжении многих лет играли в сериале «СашаТаня».

Валентина Рубцова прокомментировала слухи о романе с Андреем Гайдуляном
Рубцова опровергла роман с Гайдуляном/globallookpress.com

Актриса Валентина Рубцова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала о своих отношениях с актером Андреем Гайдуляном, с которым они на протяжении десяти лет снимались в известном сериале «Саша Таня». Многие поклонники считали, что у звезд роман. На самом же деле они целовались только в кадре.

Андрей Гайдулян. Фото
Рубцова рассказала об отношениях с Гайдуляном/globallookpress.com

По словам актрисы, однажды им пришлось сниматься в сцене, где требуется целоваться. «Я пришла домой и сказала об этом мужу. Он мне ответил: «Надо так надо, куколка. Это твоя работа». После этого все и случилось на съемочной площадке. Мы даже с Андреем в кино ни разу вместе за эти десять лет не ходили, хотя я его приглашала. Все никак не можем выбраться», — заявила актриса.

Интересно, что в студии программы появился и Андрей Гайдулян. По его словам, романтические отношения с Рубцовой помешали бы им на съемочной площадке и проект не имел бы такого успеха.

«Заявляю на всю страну. У нас с Рубцовой никогда ничего не было. Мы с ней все-таки очень разные люди. Она совершенно непьющий человек. Я, конечно, тоже не алкоголик, но все же… Нам хватает общения друг с другом на съемках. Мы даже не встречаемся в обычной жизни», — сказал он.

По словам актрисы, они очень сдружились за эти десять лет. В какой-то момент на съемках они оба сильно поправились. В итоге они стали следовать одной диете и смогли быстро вернуть прежний вес, с которым не стыдно показаться в кадре.

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Тэги:

Андрей ГайдулянБорис КорчевниковВалентина РубцоваПрограмма "Судьба человека"Сериал "СашаТаня"

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Валентина Рубцова прокомментировала слухи о романе с Андреем Гайдуляном
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