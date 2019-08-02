Валентина Рубцова прокомментировала слухи о романе с Андреем Гайдуляном

Актриса Валентина Рубцова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала о своих отношениях с актером Андреем Гайдуляном, с которым они на протяжении десяти лет снимались в известном сериале «Саша Таня». Многие поклонники считали, что у звезд роман. На самом же деле они целовались только в кадре.

По словам актрисы, однажды им пришлось сниматься в сцене, где требуется целоваться. «Я пришла домой и сказала об этом мужу. Он мне ответил: «Надо так надо, куколка. Это твоя работа». После этого все и случилось на съемочной площадке. Мы даже с Андреем в кино ни разу вместе за эти десять лет не ходили, хотя я его приглашала. Все никак не можем выбраться», — заявила актриса.

Интересно, что в студии программы появился и Андрей Гайдулян. По его словам, романтические отношения с Рубцовой помешали бы им на съемочной площадке и проект не имел бы такого успеха.

«Заявляю на всю страну. У нас с Рубцовой никогда ничего не было. Мы с ней все-таки очень разные люди. Она совершенно непьющий человек. Я, конечно, тоже не алкоголик, но все же… Нам хватает общения друг с другом на съемках. Мы даже не встречаемся в обычной жизни», — сказал он.

По словам актрисы, они очень сдружились за эти десять лет. В какой-то момент на съемках они оба сильно поправились. В итоге они стали следовать одной диете и смогли быстро вернуть прежний вес, с которым не стыдно показаться в кадре.