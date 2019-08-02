Фадеев потребовал извинений от журналистов после обвинений в плагиате

Продюсер Максим Фадеев в Instagram ответил на обвинения в плагиате. По словам музыканта, он в шоке от той информации, которая сегодня появляется в СМИ. Как считает Фадеев, журналисты не проверяют факты, а зачастую просто гонятся за сенсациями. Особенно обидно продюсеру, что этим злоупотребляют уважаемые издания.

«Всем привет. Отвечаю на многочисленные вопросы по поводу истерии на тему того, что я у кого-то сплагиатил. Поясню. По этому поводу написали уважаемые издания. И ТАСС, и РИА «Новости». Я просто в шоке от того, что журналисткой этики уже просто не существует. Никто не проверил. Они просто меня обвинили и все. А если бы кто-то написал, что я девочка. Вы бы тоже требовали от меня доказательств, чтобы я сфотографировался голым? Я не понимаю. Это сегодня журналистика? Я бы просто хотел обратиться сегодня к владельцам изданий. Ведь репутация — это вещь такая. Она очень тонкая. Ее потерять можно в одну секунду. Извинитесь», — заявил Максим Фадеев.

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Напомним, что саратовский певец Павел Петров заподозрил в плагиате своей песни певицу MOLLY и продюсера Максима Фадеева. Видео, где сравниваются две песни, Петров разместил на своем канале в Сети. Любопытно, что позже он заявил, что не обвинял Фадеева в плагиате. Неизвестный исполнитель считает, что его просто пытались подставить.

Отметим, что Максим Фадеев несколько месяцев назад стал главным действующим лицом крупного скандала. Бывшая участница группы «Серебро» Елена Темникова во время беседы с журналистами заявила, что у продюсера был роман с Ольгой Серябкиной, которая в то время также была в составе музыкального коллектива.

Как заявила певица, она часто заставала влюбленных в номерах отелей. От этого неловко становилось всем. В ответ Серябкина сказала, что у нее было роман вовсе не с Фадеевым, а с самой Темниковой. По этому поводу Темникова потом долго смеялась и поражалась фантазии бывшей подруги. Дал небольшой комментарий по поводу скандальной ситуации и сам Максим Фадеев. Он сказал, что женатый человек, и попросил не верить сплетням, которые про него часто распространяют в Сети.