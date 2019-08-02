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«Достояние!»: Николаев поделился уникальным снимком российских звезд

Собрать вместе всех артистов еще раз удастся, пожалуй, нескоро.

«Достояние!»: Николаев поделился уникальным снимком российских звезд
Игорь Николаев. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Российских пользователей Instgaram, конечно, трудно удивить снимками наших знаменитостей. Тем более, что певцы, артисты и музыканты от души стараются поразить и вызвать восхищение своих фанатов.

Любопытно, но вот для композитора Игоря Николаева, чтобы сделать практически уникальный снимок стараться не пришлось. Для этого было достаточно оказаться в нужное время в нужном месте. В своей новой публикации но показал целую россыпь звезд, которых собрать всех вместе просто так было бы нереально.

С фотографии подписчикам композитора улыбаются Агутин, Газманов, Майданов, Галанин, Маргулис, Пресняков-младший, Расторгуев и, собственно, сам Николаев. Компания, согласитесь, тяжеловесная. Об этом пишут поклонники музыканта. Нам же Игорь Николаев прописал снимок просто: «Компашка!».

«Это точно, полный состав, почти полный самых знаменитых и крутых музыкантов и певцов!» — пишет один из комментаторов.

При этом некоторые признаются, что не хватает здесь еще Александра Розенбаума и Константина Меладзе.

«Все, как на подбор. Достояние нашей страны!» — уверенно заявляет подписчица.

Напомним, в Сети популярны и другие публикации знаменитого композитора. Особенной любовью пользуются снимки и видеоролики артиста со своей дочкой.

А как вы считаете, кого еще не хватает на снимке?

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«Достояние!»: Николаев поделился уникальным снимком российских звезд
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