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Джигарханян вернулся в родной театр после долгого перерыва

Известный актёр пообещал принимать участие в репетициях.

Джигарханян вернулся в родной театр после долгого перерыва
Армен Джигарханян находится в прекрасном настроении/globallookpress.com

Актер и руководитель театра Армен Джигарханян приехал на открытие сезона в свой театр. Народный артист СССР находился в добром здравии. Как рассказали очевидцы, он много шутил и общался с сотрудниками театра. Практически у каждого спросил, как поживают дети-внуки.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото
Джигарханян долгие годы жил с Цымбалюк-Романовской/globallookpress.com

После этого актер провел собрание труппы. Рассказал о планах на будущее и обсудил наболевшие вопросы. В театре он находился около трех часов. Все время был на ногах. Как рассказали очевидцы, актер очень много и долго рассуждал о театре и любви.

В театре Армена Джигарханяна в этом сезоне готовится сразу несколько интересных постановок. Зрители увидят «Тетку Чарлея». Эта комедия хорошо известна многим благодаря картине «Здравствуйте, я ваша тетя!» В этой ленте как раз много лет назад и блистал Армен Джигарханян.

Кроме того, в этом сезоне зрители, которые пожалуют в театр, увидят такие постановки как «На всякого мудреца довольно простоты» и «Василий Теркин». Дети перед новогодним праздником посмотрят «Остров сокровищ». Все проекты уже в работе. Армен Джигарханян в этом сезоне станет намного чаще появляться в театре. Он даже пообещал принимать участие в репетициях. Судя по всему, актер смог залечить душевные раны после расставания с пианисткой из Киева Виталиной Цымбалюк-Романовской, сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что в театре Армен Джигарханян не появлялся около полугода. Он лечится и поправлял здоровье в одном из санаториев. Что касается его бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской, то сейчас она счастлива рядом с музыкантом Прохором Шаляпиным. Пара не так давно вместе была в Сочи. Правда, Шаляпин затем покинул любимую. Дело в том, что сейчас он трудится на одном из телеканалов, где читает прогноз погоды. Ранее Цымбалюк-Романовская говорила, что о детях они пока с Шаляпиным не задумываются. Им итак хорошо в обществе друг друга.

Любопытно, что сейчас разгорается скандал вокруг бывшей девушки Прохора Шаляпина Татьяны Гудзевой. Она уверяет, что не так давно родила ребенка от музыканта. Между тем певец наотрез отказывается признавать родство. Он требует, чтобы девушка прошла ДНК-тест. На этом настаивает и Виталина. Ранее Гудзева говорила, что Цымбалюк-Романовская хотела приехать к ней в роддом и разобраться. К счастью, она не сдержала обещание.

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Армен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-РомановскаяПрохор ШаляпинТатьяна Гудзева

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Джигарханян вернулся в родной театр после долгого перерыва
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