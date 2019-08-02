Лиза Галкина рассмешила забавной мелодией родителей и племянницу

На фанатской страничке Лизы Галкиной, дочери певицы Аллы Пугачевой, появилось архивное видео, которое, судя по всему, было сделано еще зимой. Запись вел известный российский телеведущий Максим Галкин, отец пятилетней девочки. На кадрах можно увидеть Аллу Пугачеву со своей внучкой, дочерью певицы и актрисы Кристины Орбакайте Клавдией Земцовой.

Главным действующим лицом на записи, конечно, стала Лиза Галкина. Она напевает забавную мелодию: «Тили-лили». После этого девочка присоединяется для совместного фото к своей матери и племяннице. При этом Максим Галкин не может сдержать смеха. Любопытно, что, подойдя к Пугачевой, Лиза Галкина красиво подняла одну ногу. Складывается ощущение, что она хотела исполнить какой-то элемент из фигурного катания.

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Добавим, что видеозапись сделана, скорее всего, в замке Максима Галкина, где он проживает со своей семьей. На кадрах можно увидеть красивые резные стулья. Кстати, Клавдия Земцова – частый гость в доме у Галкина и Пугачёвой. Она в прекрасных отношениях со своей юной тетушкой – Лизой Галкиной.

Добавим, что ребенок у Аллы Пугачевой активно учит французский язык, а также посещает различные спортивные секции и творческие кружки.