НОВОСТИ

Лиза Галкина рассмешила забавной мелодией родителей и племянницу

Девочка сфотографировалась вместе со своей мамой и дочерью Кристины Орбакайте.

Лиза Галкина рассмешила забавной мелодией родителей и племянницу
Лиза Галкина в очередной раз рассмешила родителей/instagram.com/elizaveta_galkinaaa/

На фанатской страничке Лизы Галкиной, дочери певицы Аллы Пугачевой, появилось архивное видео, которое, судя по всему, было сделано еще зимой. Запись вел известный российский телеведущий Максим Галкин, отец пятилетней девочки. На кадрах можно увидеть Аллу Пугачеву со своей внучкой, дочерью певицы и актрисы Кристины Орбакайте Клавдией Земцовой.

Главным действующим лицом на записи, конечно, стала Лиза Галкина. Она напевает забавную мелодию: «Тили-лили». После этого девочка присоединяется для совместного фото к своей матери и племяннице. При этом Максим Галкин не может сдержать смеха. Любопытно, что, подойдя к Пугачевой, Лиза Галкина красиво подняла одну ногу. Складывается ощущение, что она хотела исполнить какой-то элемент из фигурного катания.

Добавим, что видеозапись сделана, скорее всего, в замке Максима Галкина, где он проживает со своей семьей. На кадрах можно увидеть красивые резные стулья. Кстати, Клавдия Земцова – частый гость в доме у Галкина и Пугачёвой. Она в прекрасных отношениях со своей юной тетушкой – Лизой Галкиной.

Добавим, что ребенок у Аллы Пугачевой активно учит французский язык, а также посещает различные спортивные секции и творческие кружки.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваКлавдия ЗемцоваКристина ОрбакайтеЛиза ГалкинаМаксим Галкин

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лиза Галкина рассмешила забавной мелодией родителей и племянницу
Интересно?
Поделись с друзьями: