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Ольга Бузова призналась, что по ночам молится за сохранение России

Певица вступила в дискуссию по поводу инстазащиты горящих лесов в Сибири.

Ольга Бузова призналась, что по ночам молится за сохранение России
ОЛЬГА БУЗОВА. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

В социальных сетях не утихает волнение по поводу горящих в Сибири лесов. С новой силой обострилась дискуссия после того, как Максим Галкин отказался «постить» в своем Instagram призывы скорее потушить разбушевавшееся пламя. К аргументам безоговорочно присоединился Филипп Киркоров.

А теперь и Ольга Бузова, написавшая в своей ленте все, что она думает по этому поводу. И, оказалось, думает она много. В частности, ведущая «Дома-2» отмечает, что такие пожары происходят не только в России. Но и в Канаде, например. И их премьер говорит, что пожары важны для самих лесов.

«Понимаете, нельзя по щелчку пальцев поменять природный ход. Можно только бороться с тем, где мы сами вредим природе — мусор, случайные поджоги. Ну и, конечно, то, что сейчас и происходит у нас, тушить там, где это угрожает человеку. А истерика в соцсетях с курортов ничего не даст конкретного, или это у нас сейчас стал так считаться гражданский инстадолг? Я просто люблю свою страну и по ночам молюсь за её сохранение», — призналась певица.

Кстати, Ольга рискует вслед за своими звездными коллегами навлечь на себя «праведный» гнев подписчиков, которые придерживаются своей точки зрения, как это было с тем же Максимом Галкиным. По этому поводу накануне высказалась Ксения Собчак, которая считает, что 30% подписчиков просто глупы и не могут понять сложносочиненное предложение.

А вы поддерживаете знаменитостей, которые призывали бороться с пожарами?

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Ольга Бузова призналась, что по ночам молится за сохранение России
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