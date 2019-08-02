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Бывшая жена Аршавина намекнула на примирение с футболистом

Экс-супруга знаменитого спортсмена заявила, что надо любить друг друга несмотря ни на что.

Бывшая жена Аршавина намекнула на примирение с футболистом
Бывшая жена Аршавина, возможно, помирилась с футболистом/instagram.com/arshavina_alisa/

Бывшая жена одного из лучших футболистов последнего десятилетия Андрея Аршавина Алиса разместила в Instagram пост, в котором намекнула на примирение с бывшим мужем. На опубликованной фотографии можно увидеть красную розу в колючей проволоке. Под снимком надпись: «Есть поступки, которые нельзя прощать. Есть слова, которые нельзя забыть. Есть моменты, после которых люди из самых близких становятся никем». Между тем ниже Алиса Казьмина сделала подпись: «Любите друг друга несмотря ни на что».

Напомним, что Андрей Аршавин женился на Алисе в 2016 году. Вскоре у них родилась дочь Есения. Сейчас ребенку два года. Семейная жизнь у пары не задалась. В начале нынешнего года Алиса Казьмина сообщила прессе, что уже давно рассталась с футболистом. Поводом стали его многочисленные измены.

Между тем не так давно стартовал судебный процесс. Дело в том, что Андрей Аршавин отказался прописать дочь в одной из своих квартир в Санкт-Петербурге. Алиса по этому поводу жаловалась, что ребенка не возьмут даже в детский сад. Не исключено, что стороны все-таки пришли к примирению.

Сейчас Андрей Аршавин работает комментатором на канале «Матч-ТВ». Он активно общается с детьми от предыдущего гражданского брака с телеведущей Юлией Барановской.

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Тэги:

Алиса КазьминаАндрей АршавинСанкт-ПетербургЮлия Барановская

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Бывшая жена Аршавина намекнула на примирение с футболистом
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