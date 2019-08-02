НОВОСТИ

Отдавшая почку Селене Гомес подруга не общается со звездой

Девушки не обменивались сообщениями и не встречались уже больше полугода.

Отдавшая почку Селене Гомес подруга не общается со звездой
СЕЛЕНА ГОМЕС / GLOBAL LOOK PRESS

Из всех многочисленных подруг американской певицы Селены Гомес одну знает весь мир. Это Франсия Райса, которая два года назад пожертвовала звезде свою почку. Пересадка органа потребовалась после начавшихся осложнений перенесенной «волчанки».

Девушки долго готовились к сложной операции, а потом не менее долго восстанавливались. Селена была очень благодарна Франсии за помощь, без которой она могла бы умереть. Но сегодня стало известно невеселое продолжение этой истории.

Оказывается, уже около семи месяцев Райса не общается с Гомес. Дело в том, что одним из условий, которое выдвинула Франсия перед тем, как согласиться на операцию, был отказ певицы от алкоголя. Но журналисты, да и сама подруга стали замечать, что звезда не отказывается пропустить стаканчик-другой на отдыхе или вечеринках, пишет Radar Online.

Понимая, какому риску она подверглась ради подруги, не сдержавшей обещание, Франсия перестала общаться с Селеной. Сама же певица, по информации инсайдера, в октябре прошлого года успела побывать в психиатрической клинике из-за бесконечных вечеринок и пристрастия к алкоголю.

Напомним, недавно стало известно, что певица отказала в помощи своему бывшему возлюбленному Джастину Биберу, страдающему от затяжной депрессии. Выйти из этого состояния ему не может помочь даже супруга Хейли, ради которой он и оставил в свое время Гомес.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

алкогольная зависимостьДжастин Биберпевицапересадка почкиподругаСелена Гомес

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Отдавшая почку Селене Гомес подруга не общается со звездой
Интересно?
Поделись с друзьями: