Отдавшая почку Селене Гомес подруга не общается со звездой

Девушки не обменивались сообщениями и не встречались уже больше полугода.

Из всех многочисленных подруг американской певицы Селены Гомес одну знает весь мир. Это Франсия Райса, которая два года назад пожертвовала звезде свою почку. Пересадка органа потребовалась после начавшихся осложнений перенесенной «волчанки».

Девушки долго готовились к сложной операции, а потом не менее долго восстанавливались. Селена была очень благодарна Франсии за помощь, без которой она могла бы умереть. Но сегодня стало известно невеселое продолжение этой истории.

Оказывается, уже около семи месяцев Райса не общается с Гомес. Дело в том, что одним из условий, которое выдвинула Франсия перед тем, как согласиться на операцию, был отказ певицы от алкоголя. Но журналисты, да и сама подруга стали замечать, что звезда не отказывается пропустить стаканчик-другой на отдыхе или вечеринках, пишет Radar Online.

Понимая, какому риску она подверглась ради подруги, не сдержавшей обещание, Франсия перестала общаться с Селеной. Сама же певица, по информации инсайдера, в октябре прошлого года успела побывать в психиатрической клинике из-за бесконечных вечеринок и пристрастия к алкоголю.

Напомним, недавно стало известно, что певица отказала в помощи своему бывшему возлюбленному Джастину Биберу, страдающему от затяжной депрессии. Выйти из этого состояния ему не может помочь даже супруга Хейли, ради которой он и оставил в свое время Гомес.