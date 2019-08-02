Лиза Галкина попросила всех улыбнуться и стать счастливыми

На фанатской страничке Лизы Галкиной, дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, появилась архивная фотография. Сделана она, судя по всему, была в замке ее отца телеведущего Максима Галкина. Как известно, семейство проживает в деревне Грязь в Подмосковье.

Лиза смотрит в кадр и произносит фразу «Эй, ты! Да, да, именно ты! Улыбнись и будь счастлив!» Надо сказать, что Лиза – жизнерадостный ребенок. Она практически всегда пребывает в прекрасном настроении. Поэтому у нее и такая большая армия поклонников.

больше по теме Лиза Галкина отчитала брата за езду на папиных плечах На страничке девочки в соцсетях появилось архивное видео.

Отметим, что судя по снимку Лиза Галкина собирается грызть гранит науки. У нее через плечо накинут портфель. Кроме того, на дочери Аллы Пугачевой можно увидеть стильные часы, красивую футболку и юбочку.

Нынешнее лето Лиза Галкина вместе со своим братом Гарри, а также родителями провела на рижском взморье. В Дзинтари, престижном районе латвийской Юрмалы, они каждое лето снимают особняк. Лиза Галкина вместе с родителями побывала в зоопарке Юрмалы, а также веровочном парке. Сейчас семья, судя по всему, уже возвращается домой. Максим Галкин выступает с концертами в нескольких городах. К примеру, 1 августа у него состоялся концерт в российском Светлогорске. Этот город находится в Калининградской области.