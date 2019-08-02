НОВОСТИ

Лиза Галкина попросила всех улыбнуться и стать счастливыми

Дочь Пугачевой и Галкина пребывает в прекрасном настроении.

Лиза Галкина попросила всех улыбнуться и стать счастливыми
Лиза Галкина попросила поклонников чаще улыбаться/instagram.com/elizaveta_galkinaaa/

На фанатской страничке Лизы Галкиной, дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, появилась архивная фотография. Сделана она, судя по всему, была в замке ее отца телеведущего Максима Галкина. Как известно, семейство проживает в деревне Грязь в Подмосковье.

Лиза смотрит в кадр и произносит фразу «Эй, ты! Да, да, именно ты! Улыбнись и будь счастлив!» Надо сказать, что Лиза – жизнерадостный ребенок. Она практически всегда пребывает в прекрасном настроении. Поэтому у нее и такая большая армия поклонников.

Отметим, что судя по снимку Лиза Галкина собирается грызть гранит науки. У нее через плечо накинут портфель. Кроме того, на дочери Аллы Пугачевой можно увидеть стильные часы, красивую футболку и юбочку.

Нынешнее лето Лиза Галкина вместе со своим братом Гарри, а также родителями провела на рижском взморье. В Дзинтари, престижном районе латвийской Юрмалы, они каждое лето снимают особняк. Лиза Галкина вместе с родителями побывала в зоопарке Юрмалы, а также веровочном парке. Сейчас семья, судя по всему, уже возвращается домой. Максим Галкин выступает с концертами в нескольких городах. К примеру, 1 августа у него состоялся концерт в российском Светлогорске. Этот город находится в Калининградской области.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваГарри ГалкинЛиза ГалкинаМаксим ГалкинЮрмала

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лиза Галкина попросила всех улыбнуться и стать счастливыми
Интересно?
Поделись с друзьями: