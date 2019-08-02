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Миррен назвала личной трагедией незнание русского языка

Британская звезда дала эксклюзивное интервью порталу Teleprogramma.pro.

Миррен назвала личной трагедией незнание русского языка
Хелен Миррен. ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня Хелен Миррен – мировая знаменитость. В ее актерской карьере есть признание коллег, любовь зрителей, «Оскар» за роль британской королевы Елизаветы II. Но есть один момент, который звезде не дает покоя до сих пор. Об этом леди Хелен рассказал в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro.

«Я горжусь своим российским происхождением. Хотя я только наполовину русская. Но я не говорю по-русски, что, как я считаю, просто моя личная трагедия. Мой папа был русским, но не научил», — с сожалением заявила кинозвезда.

И все же работа позволяет периодически сталкиваться с русской культурой, чему актриса несказанно рада. Кроме множества ролей по мировым шедеврам русских классиков, не так давно ей довелось сыграть роль Екатерины Великой в сериале НВО. Особенное впечатление на Хелен Миррен произвели съемки в России.

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Тэги:

"Екатерина Великая"актрисаЕлизавета IIрусския языкХелен Миррен

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Миррен назвала личной трагедией незнание русского языка
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