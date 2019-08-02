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«Назло Богомолову?»: Мороз поделилась чувственным, откровенным снимком

Мнения по поводу фотографии у фанатов актрисы разделились.

«Назло Богомолову?»: Мороз поделилась чувственным, откровенным снимком
ДАРЬЯ МОРОЗ / ФОТО: INSTAGRAM

После того, как брак Дарьи Мороз и Константина Богомолова распался, актриса все чаще стала публиковать в своем Instgaram откровенные снимки. Подобной фотографией звезда поделилась и на этот раз.

Она предстала в легкой короткой шубке леопардовой расцветки, которая едва прикрывает грудь. Кроме нее на Дарье только стринги и черные лаковые туфли. Артистка стоит спиной к столу, опираясь на него руками, на полусогнутых ногах. Выгнувшись, Дарья демонстрирует зрителям и свои длинные ноги, и подтянутые ягодицы, и плоский живот.

В комментариях мнения и впечатления подписчиков о фотографии разделились. Для одних она стала проявлением вульгарности, для других – превосходной демонстрацией красоты женского тела. Но вот что точно не ускользнуло от внимательных фанатов, так это то, что пикантный снимок Дарья опубликовала после того, как ее бывший супруг впервые во всеуслышание признался в любви Ксении Собчак.

«Назло Богомолову?», «Неужели такие бывают?», «Даша, это что-то нереальное: железный характер, сила воли и стремление быть лучшей!», — пишут поклонники звезды.

Напомним, Дарья Мороз и Константин Богомолов разошлись в прошлом году, прожив вместе восемь лет. В браке у них родилась дочь Анна. О том, что стало причиной расставания достоверно ничего неизвестно. Однако, примерно с момента развода режиссера начали замечать в компании Собчак. Однако общение бывших супругов не прекратилось. Недавно Дарья снялась в эротическом триллере режиссера «Содержанки».

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Дарья МорозКонстантин БогомоловКсения СобчакКсения Собчак последние новостиоткровенный снимок

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«Назло Богомолову?»: Мороз поделилась чувственным, откровенным снимком
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