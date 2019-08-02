«Нужна помощь»: у сына Лопыревой начали резаться зубы

Вот уже неделю Виктория Лопырева и Игорь Булатов в компании друзей отдыхают в Греции. Все проходит отлично, но вот у малыша Марка начались возрастные изменения – дело к зубам.

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По этому поводу Вика сделала новую публикации на своей странице в социальной сети Instagram. Звезда рассказала, что пока зубов, конечно, нет, но сынишка активно их ищет с утра до вечера, постоянно тянет в рот ручки, словно ищет клад.

«В магазине куплены все игрушки, включая знаменитого жирафа Софи, янтарные бусы нам подарили и препараты под названием Camila или Chamogel лежат в зоне доступа», — пишет Лопырева и заодно спрашивает совета у опытных мам – что еще может помочь малышу.

Конечно, поклонницы дали самые разнообразные советы молодой маме, в том числе поделились и народными рецептами.

Напомним, сын Виктории Лопыревой и Игоря Булатова родился 5 февраля этого года.

А какой совет Виктории дали бы вы?