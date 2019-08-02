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Три года назад Елену Малышеву спасли от рака

С тех пор ведущая периодически проходит различные обследования.

Три года назад Елену Малышеву спасли от рака
ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА/GLOBALLOOKPRESS

Популярная телеведущая ток-шоу о здоровье Елена Малышева, кажется, знает все о здоровье и болезнях. Она приглашает в свою студию специалистов, которые дают советы россиянам, да и сама не прочь поделиться полезными рекомендациями.

Вот и ее новый пост – очередное предостережение об опасности онкологии и новый совет, основанный не на чужой жизни, а ее собственной. В своем Instagram 58-летняя ведущая призналась, что три года назад врачи спасли ее от рака. Во время планового обследования в толстом кишечнике доктор обнаружил предраковый полип. И позже во время колоноскопии удалил его.

«С тех пор один раз в три года я прохожу гастро- и колоноскопию, чтобы не дать раку никаких шансов. Рак не имеет симптомов. Если они появились, значит, процесс зашел очень далеко», — заявила Малышева.

Потому ведущая настоятельно советует сделать подобное обследование всем россиянам, перешагнувшим 50-летний рубеж.

Кстати, это, пожалуй, первый раз когда Елена делится своими личными проблемами со здоровьем. Основная ее деятельность в этом плане сосредоточена на авторской программе похудения. Вот здесь звезда ТВ активно делится своими успехами поражениями.

Напомним, проект для худеющих, как выяснилось, недавно «облюбовали» мошенники. Елена Малышева уже обратилась в полицию, а фанатов призвала быть внимательными, перед тем, как отправлять кому-то деньги.

А насколько часто вы проходите серьезные комплексные обследования или хотя бы диспансеризацию?

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Тэги:

врачиЕлена Малышевамедицинское обследованиеонкологияПрограмма "Жить здорово"

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Три года назад Елену Малышеву спасли от рака
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