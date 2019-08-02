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Кортни Кардашян снялась на отдыхе в наряде от российского бренда

Звезда реалити-шоу вместе с семьей и друзьями отправиласьв Италию.

Кортни Кардашян снялась на отдыхе в наряде от российского бренда
ФОТО: INSTAGRAM.COM/KOURTNEYKARDASH/?UTM_SOURCE=IG_EMBED

40-летняя звезда семейства Кардашьян – Кортни всей семьей выбралась на Сардинию в Италию. Солнце, друзья, дети — что еще нужно для идеального отдыха. Только красивый наряд. Впрочем их у звезды реалити-шоу более, чем достаточно. Один из них Кортни продемонстрировала в своей новой публикации в Сети Instagram.

На этот раз выбор Кортни пал на «солнечного» желтого цвета легкое платье российского бренда Rasario. Для жаркой Италии, пожалуй, самый подходящий наряд – простой крой, тонкие лямки А-образый силуэт.

Поклонникам очень понравился простой, элегантный стиль звезды. О чем они написала в многочисленных комментариях к публикации.

Напомним, российские дизайнеры и бренды уже давно и успешно теснят на модном мировом рынке и молодых западных коллег, и признанных мэтров. В нарядах наших авторов уже красуются многие мировые знаменитости. Это и Эмили Блант, и Дженнифер Лопес, и Николь Кидман, и многие другие.

А вам понравилось платье Кортни Кардашян?

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Кортни Кардашян снялась на отдыхе в наряде от российского бренда
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