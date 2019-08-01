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«Не люблю выделяться»: Хелен Миррен ездит на грязном Opel

Об этом звезда мирового кино рассказала в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro.

«Не люблю выделяться»: Хелен Миррен ездит на грязном Opel
Хелен Миррен. ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

Суперзвезда мирового кино Хелен Миррен, как и положено ее звездному статусу, всегда в центре внимания миллионов зрителей и прессы. Роли в кино, красные ковровые дорожки, интервью, фотосессии – все это, оказывается, только публичная сторона жизни актрисы.

В эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro актриса сделала в некоторой степени сенсационное заявление – она не любит выделяться. Потому, например, статусные, кричащие о своей дороговизне автомобили, на которых ездила ее героиня в фильме «Форсаж», не для нее.

«Я предпочитаю более скромные автомобили. Хотя машины я люблю и все технологии, которыми они располагают. У моего друга есть Tesla, и мне очень нравится ее водить. Мы, кстати, сейчас только что купили Subaru. Они делают отличные авто. Но, например, в Италии я вожу десятилетней давности поцарапанный Opel. Он весь покрыт пятнами и грязью. Я не люблю выделяться и не воспринимаю машину, как статус», — рассказывает Хелен.

Но и это еще не все. 74-летняя актриса до сих пор часто катается на велосипеде. Сейчас, конечно, реже, чем хотелось бы, но все же. А вот когда звезда была помоложе, на работу она добиралась только таким способом.

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автомобилиактрисавелосипедыХелен Мирренэксклюзив

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«Не люблю выделяться»: Хелен Миррен ездит на грязном Opel
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