«Не то, что Соколовский»: Дакота встречается с настоящим мужчиной

Почти год слез, обид, депрессии и терзаний позади. Рита Дакота вышла из тяжелой истории с разводом с Владом Соколовским сильной, более мудрой и открытой для новых отношений, которые не заставили себя долго ждать.

больше по теме Дакота откроет курсы для начинающих музыкантов Певица поделится опытом, чтобы новое поколение артистов не повторяло ее ошибки в начале карьеры.

Сама звезда ничего не пока не говорит по этому поводу, но она уже не одинока и, похоже, счастлива. Уже довольно давно она встречается с чемпионом мира по тайскому боксу из Белоруссии 34-летним Виталием Гурковым. В Instagram Риты и Виталия на их отношения нет и намека, зато в лентах их общих друзей часто появляются общие снимки.

Оказывается, когда-то, еще до замужества с Соколовским, у них уже был роман, но тогда из этого ничего не вышло. Теперь же пара решила дать отношениям второй шанс. Они ходят на свидания в Москве и Минске и много общаются.

Выбор звезды, конечно, ценили подписчики. Они уверены, что со спортсменом Рита будет «спокойно жить, как за каменной стеной».

«Вот это мачо, не то, что Соколовский», — сходятся во мнении пользователи Сети.

Напомним, в начале июля певица прокомментировала расставание Брэдли Купера и Ирины Шейк. Тогда лукавить Рита не стала, прямо сказав: «я за разводы». По ее мнению, расставшись с голливудским актером, российская супермодель приобрела шанс встретить свою настоящую любовь в лице более достойного мужчины.