«Не то, что Соколовский»: Дакота встречается с настоящим мужчиной

Почти год слез, обид, депрессии и терзаний позади. Рита Дакота вышла из тяжелой истории с разводом с Владом Соколовским сильной, более мудрой и открытой для новых отношений, которые не заставили себя долго ждать.
Сама звезда ничего не пока не говорит по этому поводу, но она уже не одинока и, похоже, счастлива. Уже довольно давно она встречается с чемпионом мира по тайскому боксу из Белоруссии 34-летним Виталием Гурковым. В Instagram Риты и Виталия на их отношения нет и намека, зато в лентах их общих друзей часто появляются общие снимки.
Оказывается, когда-то, еще до замужества с Соколовским, у них уже был роман, но тогда из этого ничего не вышло. Теперь же пара решила дать отношениям второй шанс. Они ходят на свидания в Москве и Минске и много общаются.
Выбор звезды, конечно, ценили подписчики. Они уверены, что со спортсменом Рита будет «спокойно жить, как за каменной стеной».
«Вот это мачо, не то, что Соколовский», — сходятся во мнении пользователи Сети.
Напомним, в начале июля певица прокомментировала расставание Брэдли Купера и Ирины Шейк. Тогда лукавить Рита не стала, прямо сказав: «я за разводы». По ее мнению, расставшись с голливудским актером, российская супермодель приобрела шанс встретить свою настоящую любовь в лице более достойного мужчины.