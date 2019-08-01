Ягудин рассказал о пристрастии к алкоголю в прошлом

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин признался, что в его карьере был период, когда он позволял себе выпивать. Не от стресса, а на радостях. Его тренер Татьяна Тарасова спасала спортсмена от пристрастия, однако отказаться от алкоголя он смог только самостоятельно осознав его пагубность. Об этом написала Газета.Ру.

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Чаще всего активные возлияния происходили на праздничных банкетах, которые неизменно сопровождают победителей спортивных состязаний. Татьяна Тарасова нередко приезжала за своим подопечным на банкеты и забирала его в гостиницу. Как признается спортсмен, это частенько провоцировало между ними конфликты. В какой-то момент тренер не выдержала и заявила в ультимативной форме: или тусовки, или работа.

«У меня были моменты, когда я прилично выпивал, особенно после отъезда из России в США. Там для меня были открыты все двери», — откровенничал Ягудин в программе «Звезды сошлись».

Впрочем, избавиться от вредной привычки ему помогло самостоятельное осознание этой проблемы. Он на физическом уровне почувствовал, что ему стало трудно восстанавливать силы и отказался от спиртных напитков.