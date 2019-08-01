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Ягудин рассказал о пристрастии к алкоголю в прошлом

Татьяна Тарасова была вынуждена поставить своему подопечному ультиматум.

Ягудин рассказал о пристрастии к алкоголю в прошлом
Алексей Ягудин/globallookpress.com

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин признался, что в его карьере был период, когда он позволял себе выпивать. Не от стресса, а на радостях. Его тренер Татьяна Тарасова спасала спортсмена от пристрастия, однако отказаться от алкоголя он смог  только самостоятельно осознав его пагубность. Об этом написала Газета.Ру.

Чаще всего активные возлияния происходили на праздничных банкетах, которые неизменно сопровождают победителей спортивных состязаний. Татьяна Тарасова нередко приезжала за своим подопечным на банкеты и забирала его в гостиницу. Как признается спортсмен, это частенько провоцировало между ними конфликты. В какой-то момент тренер не выдержала и заявила в ультимативной форме: или тусовки, или работа.

«У меня были моменты, когда я прилично выпивал, особенно после отъезда из России в США. Там для меня были открыты все двери», — откровенничал Ягудин в программе «Звезды сошлись».

Впрочем, избавиться от вредной привычки ему помогло самостоятельное осознание этой проблемы. Он на физическом уровне почувствовал, что ему стало трудно восстанавливать силы и отказался от спиртных напитков.

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Алексей Ягудиналкогольалкоголь злоалкогольная зависимостьфигурное катание

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Ягудин рассказал о пристрастии к алкоголю в прошлом
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