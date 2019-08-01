Музыкант группы Rammstein вспомнил о памятной встрече с Горбачевым

А также признался, что в автомобиле он слушает Нетребко.

Клавишник немецкой металл-группы Rammstein Кристиан Флаке Лоренц вспомнил, как однажды встречался с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщили «Известия».

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Это произошло в Кельне на вручении одной из музыкальных премий. Германские музыканты тогда крайне удивились, так как они не ожидали увидеть президента Советского Союза на музыкальной тусовке. После того, как рокеров познакомили с главой СССР, они пообщались в неформальной обстановке.

Клавишник рассказал, что Горбачев для немецкого народа — настоящий герой, ведь именно благодаря ему была уничтожена Берлинская стена, много лет разделяющая Германию на две страны – ФРГ и ГДР. Кристиан считает, что для того времени поступок Михаила Горбачева был очень смелым.

Лоренц также сказал, что иногда в машине он слушает арии Анны Нетребко, когда включает радио с классической музыкой. Впрочем, предпочтение он все-таки отдает любимому року.