Биограф рассказала, как Елизавета II вывела из себя сына Чарльза

Королевский биограф Ингрид Сьюард в своей книге «Принц Эдвард» рассказала, как Елизавета II однажды вывела из себя своего сына Чарльза.

Всем известно, что Ее Величество питает слабость к корги. Первая собака у нее появилась в 18 лет. Но спустя и все эти годы у нее во дворце по-прежнему обитают эти милые существа. Сейчас питомцев осталось всего двое — Вулкан и Кэнди.

Однако в свое время их было гораздо больше. Сьюард в своей книге рассказала об обескураживающем случае, который заставил окружение Ее Величества кривиться от отвращения.

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«У королевы есть парочка причуд, которые могут обескуражить тех, кто к ним не привык», — пишет она со ссылкой на рассказ бывшей подружки принца Эдварда.

«Роми Эдлингтон вспомнила, как однажды вечером королева вытаскивала клещей из шерсти своих корги и бросала их в камин. При этом каждый из них, попадая в огонь, издавал шипящий звук», — продолжает она.

«В конце концов это так достало Чарльза, что он взорвался. Он сказал: «Нет, ну в самом деле! Вам обязательно заниматься этим здесь?!» Однако королева продолжила свое занятие, как ни в чем не бывало», — цитирует эксперта Express.