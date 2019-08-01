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Биограф рассказала, как Елизавета II вывела из себя сына Чарльза

Королева Великобритании порой удивляет членов семьи.

Биограф рассказала, как Елизавета II вывела из себя сына Чарльза
Елизавета II вывела принца Чарльза из себя. Фото: Global Look Press

Королевский биограф Ингрид Сьюард в своей книге «Принц Эдвард» рассказала, как Елизавета II однажды вывела из себя своего сына Чарльза.

Всем известно, что Ее Величество питает слабость к корги. Первая собака у нее появилась в 18 лет. Но спустя и все эти годы у нее во дворце по-прежнему обитают эти милые существа. Сейчас питомцев осталось всего двое — Вулкан и Кэнди.

Однако в свое время их было гораздо больше. Сьюард в своей книге рассказала об обескураживающем случае, который заставил окружение Ее Величества кривиться от отвращения.

«У королевы есть парочка причуд, которые могут обескуражить тех, кто к ним не привык», — пишет она со ссылкой на рассказ бывшей подружки принца Эдварда.

«Роми Эдлингтон вспомнила, как однажды вечером королева вытаскивала клещей из шерсти своих корги и бросала их в камин. При этом каждый из них, попадая в огонь, издавал шипящий звук», — продолжает она.

«В конце концов это так достало Чарльза, что он взорвался. Он сказал: «Нет, ну в самом деле! Вам обязательно заниматься этим здесь?!» Однако королева продолжила свое занятие, как ни в чем не бывало», — цитирует эксперта Express.

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Биограф рассказала, как Елизавета II вывела из себя сына Чарльза
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