Полный апдейт: Меган и Гарри отписались от всех аккаунтов в Instagram

Герцог и герцогиня Сассекская объявили «тендер» на новые профили в соцсети.

Меган Маркл и принц Гарри отписались от всех аккаунтов, в том числе и благотворительных. Об этом герцог и герцогиня Сассекская объявили в Instagram.

При этом речь о «бане» не идет. Как оказалось, чете требуется помощь пользователей Сети. В свежей публикации супруги рассказали, что ищут на август новое поле для своей благотворительной деятельности и собираются выбрать 15 организаций.

больше по теме Меган Маркл уличили в орфографических ошибках Герцогиню Сассекскую обвинили в безграмотности.

«В августе нам требуется ваша помощь. Мы хотели бы знать, какие благотворительные фонды вы могли бы нам порекомендовать», — начинается пост.

«Каждый месяц мы меняем подписку на аккаунты, чтобы переключить внимание и на другие актуальные проблемы, людей или организации, которые пытаются сделать мир лучше», — написали они.

Меган и Гарри также попросили подписчиков оставлять свои предложения в комментариях к посту.

«Мы выберем 15 и подпишемся на них на весь август в следующий понедельник», — добавили они.