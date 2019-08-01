НОВОСТИ

Полный апдейт: Меган и Гарри отписались от всех аккаунтов в Instagram

Герцог и герцогиня Сассекская объявили «тендер» на новые профили в соцсети.

Полный апдейт: Меган и Гарри отписались от всех аккаунтов в Instagram
Принц Гарри и Меган Маркл просят совета у пользователей Сети. Фото: https://www.instagram.com/sussexroyal/

Меган Маркл и принц Гарри отписались от всех аккаунтов, в том числе и благотворительных. Об этом герцог и герцогиня Сассекская объявили в Instagram.

При этом речь о «бане» не идет. Как оказалось, чете требуется помощь пользователей Сети. В свежей публикации супруги рассказали, что ищут на август новое поле для своей благотворительной деятельности и собираются выбрать 15 организаций.

«В августе нам требуется ваша помощь. Мы хотели бы знать, какие благотворительные фонды вы могли бы нам порекомендовать», — начинается пост.

«Каждый месяц мы меняем подписку на аккаунты, чтобы переключить внимание и на другие актуальные проблемы, людей или организации, которые пытаются сделать мир лучше», — написали они.

Меган и Гарри также попросили подписчиков оставлять свои предложения в комментариях к посту.

«Мы выберем 15 и подпишемся на них на весь август в следующий понедельник», — добавили они.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

благотворительностьБританская королевская семьяМеган МарклМеган Маркл и принц ГарриМеган Маркл последние новостиПринц ГарриПринц Гарри последние новостисоцсети

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Полный апдейт: Меган и Гарри отписались от всех аккаунтов в Instagram
Интересно?
Поделись с друзьями: