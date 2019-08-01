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Биограф: Диана решилась рассказать о несчастливом браке из мести

Королевский биограф Пенни Джуниор поведала, что заставило леди Ди пойти на откровенность.

Биограф: Диана решилась рассказать о несчастливом браке из мести
Принцессу Диану уязвили слова одного из биографов о ее браке. Фото: Global Look Press

Принцесса Диана вышла замуж за принца Чарльза в 1981 году. Их бракосочетание назвали свадьбой века, но, как выяснилось, союз начал трещать по швам с самого начала, хотя на его полный крах ушло десять лет.

В 1992 году она втайне работала над книгой «Диана: Ее правдивая история», в которой решилась рассказать правду о своем замужестве с Эндрю Мортону и развеять миф о счастливом браке.

Однако этой биографии могло и не быть, если бы не книга«Фирма» (2005) еще одного королевского биографа Пенни Джуниор, где и приводится это признание Мортона.

В своей книге Джунниор пишет, что союз Дианы и Чарльза не был счастливым по многим причинам. У них были разные жизни и разные друзья, но зато на поприще благотворительности и как у родителей у них были отличные партнерские отношения.

Три года спустя еще один королевский эксперт Джонатан Димблиби, со ссылкой на книгу Джуниор, назвал брак Дианы и Чарльза «здоровым». Однако предположение, что все десять лет брака она жила счастливо, больно задели Диану.

Тогда она и решилась на публичную исповедь на страницах книги, чтобы поведать миру правду о своей семейной жизни, пишет Express.

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Британская королевская семьяпринц ЧарльзПринцесса Диана

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Биограф: Диана решилась рассказать о несчастливом браке из мести
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