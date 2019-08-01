Меган Маркл снова допустила в соцсети досадную опечатку

В свежей публикации в аккаунте герцога и герцогини Сассекских о запуске капсульной коллекции для женщин пользователи нашли ошибку.

Меган Маркл допустила досадную ошибку в посте, в котором заявила о запуске коллекции одежды. Герцогиня Сассекская рассказала, что намерена это сделать в рамках помощи благотворительной организации, которая занимается трудоустройством женщин.

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Фонд предоставляет безработным одежду, чтобы те могли поехать на собеседование. Меган заметила, что многие вещи не сочетаются друг с другом и поэтому решила привлечь к работе над коллекцией четыре бренда, которые уже дали свое согласие на сотрудничество.

Однако пользователи, которые хотели зайти по хэштегу на сайт фонда, чтобы внести свой посильный вклад, не смогли это сделать: в название организации вкралась досадная ошибка. Вместо Smart Works Charity Меган написала Smart Works Chairty.

Опечатку через некоторое время исправили, но шустрые пользователи успели сделать скриншоты. Один из них ехидно заметил, что инициатива, разумеется, похвальна, однако название фонда указано неверно.

Другие же просто пожаловались, что не смогли найти организацию по хэштегу.