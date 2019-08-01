Бывший парень Стаси Милославской вспомнил, как расстался с актрисой

Александр Петров и Стася Милославская предпочитают не комментировать упорные слухи о своем романе. Но звездный актер уже расстался со своей экс-возлюбленной Ириной Старшенбаум, а с новой пассией начал появляться на светских мероприятиях.

Портал Teleprogramma.pro связался с бывшим парнем 24-летней Милославской. По словам актера Анвара Халилулаева, вряд ли между ней и Петровым могли возникнуть романтические чувства. Не так давно молодой человек работал с коллегами на одной съемочной площадке и не заметил ничего подобного.

«Она прекрасно себя чувствует одна», – признался Анвар, который хорошо знает девушку.

Халилулаев вспомнил, как расстался со Стасей. Пара встречалась непродолжительное время, после чего отношения сошли на нет. Как пояснил молодой человек, он и Милославская просто не сошлись характерами.

«Люди сходятся и расходятся. Мы в итоге остались хорошими друзьями», – говорит артист.

Анвар назвал еще одну причину, по которой не верит в роман бывшей своей девушки с Петровым. Он отметил, что Стася не относится к той категории людей, которые начинают искать нового партнера, едва расставшись с прежним.

А что думаете вы, уважаемые читатели, по поводу романа Петрова и Стаси?