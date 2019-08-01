Маркл заставила Сальму Хайек держать в секрете съемку для Vogue

Меган Маркл отказалась появляться на обложке «фэшн-библии». Став приглашенным редактором сентябрьского номера Vogue, вместо себя любимой она решила украсить глянец 15 женщинами, которые, по ее мнению, являются самыми влиятельными в мире.

Одной из них стала Сальма Хайек. Актриса поведала о сотрудничестве с герцогиней Сассекской и о том, как все происходило.

Оказалось, что когда Меган пригласила кинодиву позировать для журнала, то взяла с нее слово держать все в строжайшей тайне. Хайек призналась, что не могла даже рассказать об этом своим родным — мужу и дочери.

«Я не могла об этом говорить и молчала. Я испытывала гордость, когда мы делали этот снимок. Ни одна душа не знала, для чего он был нужен», — заявила она каналу CNN.

«Знали только я и фотограф Питер Линдберг. Все эти девушки, которые тоже принимали участие в фотосессии, не знали, что за всем этим стояла Меган, и они попали сюда из-за нее», — цитирует Сальму Express.