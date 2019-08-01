НОВОСТИ

Маркл заставила Сальму Хайек держать в секрете съемку для Vogue

Актриса стала одной из героинь обложки сентябрьского номера журнала.

Маркл заставила Сальму Хайек держать в секрете съемку для Vogue
Сальма Хайек рассказала, как создавался сентябрьский номер Vogue. Фото: Global Look Press

Меган Маркл отказалась появляться на обложке «фэшн-библии». Став приглашенным редактором сентябрьского номера Vogue, вместо себя любимой она решила украсить глянец 15 женщинами, которые, по ее мнению, являются самыми влиятельными в мире.

Одной из них стала Сальма Хайек. Актриса поведала о сотрудничестве с герцогиней Сассекской и о том, как все происходило.

Оказалось, что когда Меган пригласила кинодиву позировать для журнала, то взяла с нее слово держать все в строжайшей тайне. Хайек призналась, что не могла даже рассказать об этом своим родным — мужу и дочери.

«Я не могла об этом говорить и молчала. Я испытывала гордость, когда мы делали этот снимок. Ни одна душа не знала, для чего он был нужен», — заявила она каналу CNN.

«Знали только я и фотограф Питер Линдберг. Все эти девушки, которые тоже принимали участие в фотосессии, не знали, что за всем этим стояла Меган, и они попали сюда из-за нее», — цитирует Сальму Express.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

VogueБританская королевская семьяМеган МарклМеган Маркл последние новостиСальма Хайек

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Маркл заставила Сальму Хайек держать в секрете съемку для Vogue
Интересно?
Поделись с друзьями: