Дизайнер рассказал о стене из сусального серебра в 320-метровой квартире Валерии

Этот проект не знал слово «скромность», отметил специалист.

Архитектор-дизайнер Сергей Сапонов проанализировал обстановку в 320-метровой квартире певицы Валерии и ее супруга Иосифа Пригожина. Эксперт рассказал о деталях: дизайн звездам делал лондонский декоратор Габан О’Киф.

Если имя гуру ассоциируется с безупречным и выдержанным английским стилем, то на этот раз обстановка напоминает «до боли знакомый интерьер» ночных клубов двухтысячных голов.

«С люрексами, лосинами, ароматами сигар и золотыми «Верту» собрались в этой комнате», — дизайнер сравнивает гостиную с ушедшей эпохой ночного гламура.

Кстати, стоит такое удовольствие совсем недешево. Стены почти по всей площади отделаны шпонированными панелями. Чтобы их занести в жилье, пришлось вызывать подъемный кран и выставлять окна. Весит эта конструкция около 60 тонн (!)

Венчает гостиную панно, выполненное из разных пород дерева, которое оценивается в десятки тысяч евро. На полу мрамор, на потолке — лаковые панели.

В столовой владельцев радует стена из сусального серебра и потолок с эффектом мраморного слэба. Что касается мебели, то знатоки сразу же увидят почерк Etro и Roberto Cavalli.

Стол Иосифа Пригожина может стоить примерно миллион рублей, а спальня супругов оценивается в 3,5 млн рублей. Такая цена не случайна: комната декорирована черным бархатом, стенные шкафы обиты кожей угря, пишет сайт Dni.ru.

Кстати, московская квартира не единственная недвижимость звезд. Они являются владельцами особняка в Швейцарии и квартиры в Арабских Эмиратах. Накануне пара заявила, что распродает иностранную недвижимость, пишет сайт OA.